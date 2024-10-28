Пилот «Феррари» Сайнс выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Чемпион мира трех последних сезонов нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил два штрафа по 10 секунд за некорректную борьбу с Норрисом и занял шестое место. Сначала Норрис обогнал Ферстаппена, но нидерландец выдавил его за пределы трассы. Затем гонщик «Ред Булл» контратаковал и снова выдавил британца на обочину.