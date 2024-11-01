В Бразилии стартует предпоследний в сезоне «Формулы-1» этап со спринтерской гонкой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. Программа 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Бразилии — стартует в пятницу. Этап в Сан-Паулу станет пятым в сезоне, в котором состоится спринтерская гонка.
Всего в 2024 году запланировано шесть таких Гран-при. В нынешнем чемпионате формат гоночного уик-энда со спринтом претерпел некоторые изменения. В первый день пройдет квалификация к спринтерской гонке, во второй сначала состоится заезд на 100 км, а затем квалификация к основной воскресной гонке. Система начисления очков за спринт осталась прежней — их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.
Борьба за титул накаляется. Несмотря на комфортное преимущество в 47 очков над британцем Ландо Норрисом («Макларен»), нидерландец Макс Ферстаппен не может чувствовать себя в безопасности. Пилот «Ред Булл» стал чаще ошибаться под давлением соперника, что показал прошлый этап в США, на котором трехкратный чемпион мира получил два 10-секундных штрафа за неправильную борьбу на трассе с главным конкурентом за титул. Соперничеством лидеров чемпионата успешно пользуются в «Феррари» — монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс — младший одержали победы на прошлых двух этапах и вывели команду на второе место в Кубке конструкторов. Итальянский коллектив уступает лидирующему «Макларену» 29 очков и опережает идущий третьим «Ред Булл» на 25 баллов.
Первый официальный Гран-при Бразилии на автодроме «Интерлагос» состоялся в 1973 году. В последующие годы бразильский этап несколько раз проводился на автодроме «Жакарепагуа» в Рио-де-Жанейро, но с 1990 года он неизменно проходит на «Интерлагосе». Рекордсменом по количеству побед в Гран-при Бразилии является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост, в активе которого шесть первых мест. Среди действующих пилотов в Бразилии побеждали британцы Льюис Хэмилтон (2016, 2018, 2021) и Джордж Расселл (2022), а также Ферстаппен (2019, 2023).
В пятницу пройдут первая часть свободных заездов (начало — 17:30 мск) и квалификация к основной гонке (21:30 мск). В субботу состоятся квалификация к спринту (17:00 мск) и сам спринт (21:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).