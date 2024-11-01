В Бразилии стартует предпоследний в сезоне «Формулы-1» этап со спринтерской гонкой

Борьба за титул накаляется. Несмотря на комфортное преимущество в 47 очков над британцем Ландо Норрисом («Макларен»), нидерландец Макс Ферстаппен не может чувствовать себя в безопасности. Пилот «Ред Булл» стал чаще ошибаться под давлением соперника, что показал прошлый этап в США, на котором трехкратный чемпион мира получил два 10-секундных штрафа за неправильную борьбу на трассе с главным конкурентом за титул. Соперничеством лидеров чемпионата успешно пользуются в «Феррари» — монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс — младший одержали победы на прошлых двух этапах и вывели команду на второе место в Кубке конструкторов. Итальянский коллектив уступает лидирующему «Макларену» 29 очков и опережает идущий третьим «Ред Булл» на 25 баллов.