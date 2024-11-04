Ферстаппен побил рекорд Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд

Кроме того, «Ред Булл» завершил в очках 64-й Гран-при подряд — это повторение второй в истории серии по длительности («Макларен», 2010−2013). Рекордсменом остается «Феррари» (81 гонка, 2010−2014). В последний раз «Ред Булл» не попадал в очки на Гран-при Бахрейна-2022 (двойной технический сход).