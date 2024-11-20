Какая команда станет чемпионом, когда коронуют Макса и ещё 5 интриг финала сезона Ф-1

После феноменального перформанса Макса в Бразилии, по итогам которого он разом отыграл у Норриса 18 очков, думаю, ни у кого не осталось сомнений, что нидерландец уже не упустит четвёртый чемпионский титул. На данный момент Ферстаппен опережает Норриса на 62 балла, при том что за оставшиеся три этапа Ландо максимум сможет отыграть 86 очков — это при условии, что лидер «Макларена» выиграет все три гонки (обязательно с лучшим кругом) и катарский спринт, а Ферстаппен — не наберёт ни одного очка.