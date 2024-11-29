Ф-1 в Катаре: «Макларен» нанёс удар по «Феррари», Перес — по «Ред Булл»

Хоть что-то в Формуле-1 должно быть стабильно, и такой стабильностью стало неудачное выступление в спринт-квалификации Гран-при Катара Серхио Переса. Конечно, мексиканец может себя утешать тем, что до топ-15 ему не хватило всего 13 тысячных секунды, но точно ли Чеко станет от этого легче? Схожее разочарование и у Юки Цуноды, который оказался на четыре тысячные медленнее второго номера «Ред Булл» и не прошёл дальше — в отличие от Лоусона. Причём Лиам-то — как и Пьер Гасли — опередил Цуноду всего на 17 тысячных, но этого хватило. Очень плотная борьба!