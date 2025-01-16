«Астон Мартин» планирует переманить Ферстаппена, предложив ему контракт на 1 миллиард фунтов

Отмечается, что «Астон Мартин» уведомил потенциальных спонсоров о том, что они планируют присоединить Ферстаппена к их амбициозному проекту. Джефферсон Слэк, близкий соратник канадского миллиардера Лоуренса Стролла (владельца «Астон Мартин»), недавно сделал презентацию потенциальным инвесторам, заявив, что 27-летний гонщик присоединится к ним. Они готовы предложить голландцу контракт на 1 миллиард фунтов стерлингов, рассчитанный до конца его карьеры.
Сам Ферстаппен недавно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Ред Булле», с которым связаны все его достижения.
В настоящее время Макс зарабатывает около 50 млн фунтов в год. Только семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон соответствует этой цифре — потенциально превышая ее, если добавить бонусы.
«Джефферсон ходил повсюду и говорил, что Макс собирается присоединиться к команде. Это может быть уловкой, но привлечение Макса также имеет смысл.
Он сказал, что хочет выиграть титул чемпиона мира, и он не позволит ничему встать у него на пути. Он хочет положить конец эпохе доминирования Кристиана Хорнера (в Red Bull) и Тото Вольфа (в Mercedes)», — цитирует Daily Mail источник, знакомый с ситуацией.