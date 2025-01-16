«Астон Мартин» планирует переманить Ферстаппена, предложив ему контракт на 1 миллиард фунтов

«Джефферсон ходил повсюду и говорил, что Макс собирается присоединиться к команде. Это может быть уловкой, но привлечение Макса также имеет смысл.



Он сказал, что хочет выиграть титул чемпиона мира, и он не позволит ничему встать у него на пути. Он хочет положить конец эпохе доминирования Кристиана Хорнера (в Red Bull) и Тото Вольфа (в Mercedes)», — цитирует Daily Mail источник, знакомый с ситуацией.