Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Формулы-1»

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» — Гран-при Японии. Соревнования прошли на автодроме «Судзука».
Второе место занял британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул его напарник по команде австралиец Оскар Пиастри.
Норрис лидирует в личном зачете с 62 очками, второе место занимает Ферстаппен (61 очко), третье — Пиастри (49). В Кубке конструкторов первым идет «Макларен» (111), на втором месте располагается «Мерседес» (75), на третьем — «Ред Булл» (61).
Четвертый этап пройдет в Бахрейне