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Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Формулы-1»

Вторым финишировал Ландо Норрис, третьим Оскар Пиастри.

Источник: Reuters

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» — Гран-при Японии. Соревнования прошли на автодроме «Судзука».

Второе место занял британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул его напарник по команде австралиец Оскар Пиастри.

Норрис лидирует в личном зачете с 62 очками, второе место занимает Ферстаппен (61 очко), третье — Пиастри (49). В Кубке конструкторов первым идет «Макларен» (111), на втором месте располагается «Мерседес» (75), на третьем — «Ред Булл» (61).

Четвертый этап пройдет в Бахрейне 11—13 апреля.