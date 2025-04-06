Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Формулы-1»

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» — Гран-при Японии. Соревнования прошли на автодроме «Судзука».