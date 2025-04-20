Пиастри стал победителем Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Пиастри, в активе которого стало 99 очков, лидирует в общем зачете чемпионата. На втором месте располагается его партнер по команде британец Ландо Норрис (89 очков), тройку лидеров замыкает победитель чемпионата мира последних четырех сезонов Ферстаппен (87).