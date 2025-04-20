Пиастри стал победителем Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

ТАСС, 20 апреля. Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Саудовской Аравии. Соревнования прошли на городской трассе в Джидде.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари».
Пиастри, в активе которого стало 99 очков, лидирует в общем зачете чемпионата. На втором месте располагается его партнер по команде британец Ландо Норрис (89 очков), тройку лидеров замыкает победитель чемпионата мира последних четырех сезонов Ферстаппен (87).
В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» (188 очков). В тройке лидеров также располагаются «Мерседес» (111) и «Ред Булл» (89).
Шестой этап чемпионата мира пройдет в Майами (США, штат Флорида) с 2 по 4 мая.