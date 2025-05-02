Норрис постарается вернуть лидерство в зачете «Формулы-1» на этапе в Майами

Данный этап станет вторым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2025 году будет шесть. Первый спринт прошел в марте в Китае и завершился победой австралийца Оскара Пиастри из «Макларена». Следующая спринтерская гонка пройдет лишь через шесть этапов — в июле в Бельгии. Очки за спринтерскую гонку могут заработать восемь пилотов: победитель получит восемь баллов, финишировавший восьмым — один.