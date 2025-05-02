Норрис постарается вернуть лидерство в зачете «Формулы-1» на этапе в Майами

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Программа шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Майами — стартует в пятницу.
Данный этап станет вторым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2025 году будет шесть. Первый спринт прошел в марте в Китае и завершился победой австралийца Оскара Пиастри из «Макларена». Следующая спринтерская гонка пройдет лишь через шесть этапов — в июле в Бельгии. Очки за спринтерскую гонку могут заработать восемь пилотов: победитель получит восемь баллов, финишировавший восьмым — один.
Говоря о Пиастри, стоит отметить, что теперь ему предстоит оборонять лидирующую позицию в зачете пилотов, которой он завладел по итогам прошлого этапа. Благодаря победе в гонке в Саудовской Аравии австралиец с 99 очками опережает своего партнера по команде британца Ландо Норриса на 10 баллов. Для австралийца эта победа стала второй подряд и третьей в сезоне, ранее он первым пересекал финишную черту в Китае и Бахрейне.
В пока что досягаемой близости от обоих пилотов «Макларена» располагается действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (87 очков). Однако старт сезона проходит за явным преимуществом гонщиков оранжевой команды — на их счету четыре победы из пяти возможных. И только Ферстаппен, опередивший Пиастри и Норриса в Японии, сумел нарушить лидирующую идиллию «Макларена», сохраняя призрачный шанс на борьбу за титул между пилотами из разных команд.
Гран-при Майами появился в календаре «Формулы-1» в 2022 году. Длина трассы составляет 5,41 км, круг включает 19 поворотов, 3 прямые и 3 зоны DRS. Максимальная расчетная скорость — 320 км/ч. Первые две гонки в Майами выиграл Ферстаппен, в заезде 2024 года быстрее остальных оказался Норрис. В нынешнем сезоне в США пройдут три этапа: в октябре гонку примет Остин, а в ноябре — Лас-Вегас.
В пятницу пройдут свободная практика (19:30 мск) и квалификация к спринтерской гонке (23:30 мск). В субботу состоятся спринт (19:00 мск) и квалификация (23:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (23:00 мск).