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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

Вторым стал Ландо Норрис, третьим — Оскар Пиастри.

Источник: Reuters

РИМ, 18 мая. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Эмилия-Романьи.

Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне. Второе место занял британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.

Лидерство в общем зачете чемпионата сохранил Пиастри, в активе которого стало 146 очков. Второе место занимает Норрис (133 очка), третьим идет Ферстаппен (124). В Кубке конструкторов на первой позиции располагается «Макларен» (279 очков), второе место занимает «Мерседес» (147), третье — «Ред Булл» (131).

Следующий этап пройдет 23—25 мая в Монако.