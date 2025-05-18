Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

РИМ, 18 мая. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Эмилия-Романьи.