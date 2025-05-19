Россиянин Шварцман выиграл квалификацию к гонке Indy 500

Российский гонщик и Prema, за которую также выступает британец Каллум Айлотт, проводят дебютный сезон в Indycar. Шварцман стал первым с 1983 года новичком, выигравшим поул к Indy 500. Гонщики Prema в первый день тренировок к гонке проехали всего 22 круга, так как команда отставала в подготовке к Indy 500. Шварцман был 33-м по скорости из 34 пилотов в первый день заездов, в последующих сессиях он показал 28-ю и 32-ю скорость. Но затем команда смогла улучшить характеристики болида, что позволило россиянину показать 13-ю скорость в последний день тренировок. В первый день квалификационных заездов Шварцман стал шестым и пробился в топ-12 гонщиков, которые потом отдельно боролись за поул.