Россиянин Шварцман выиграл квалификацию к гонке Indy 500

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман, выступающий под израильской гоночной лицензией, стал победителем квалификации к гонке Indy 500, которая проходит в Индианаполисе (США, штат Индиана), в рамках этапа американской серии Indycar.
Шварцман, для которого Indy 500 — первая овальная гонка в карьере, проехал квалификационные круги со средней скоростью 232,790 миль/час. Компанию ему на первом ряду стартового поля составят двукратный победитель Indy 500 японец Такумо Сато из Rahal Letterman Lanigan Racing (232,478 миль/час) и мексиканец Пато О’Уорд из McLaren (232,098 миль/час).
Российский гонщик и Prema, за которую также выступает британец Каллум Айлотт, проводят дебютный сезон в Indycar. Шварцман стал первым с 1983 года новичком, выигравшим поул к Indy 500. Гонщики Prema в первый день тренировок к гонке проехали всего 22 круга, так как команда отставала в подготовке к Indy 500. Шварцман был 33-м по скорости из 34 пилотов в первый день заездов, в последующих сессиях он показал 28-ю и 32-ю скорость. Но затем команда смогла улучшить характеристики болида, что позволило россиянину показать 13-ю скорость в последний день тренировок. В первый день квалификационных заездов Шварцман стал шестым и пробился в топ-12 гонщиков, которые потом отдельно боролись за поул.
«Я подумал: “Это сон, это не может быть правдой”, — приводит комментарий Шварцмана пресс-служба чемпионата. — Я даже не знаю, что сказать. Машина вела себя потрясающе. Я не знаю, как благодарить Prema и Chevrolet (команда выступает на моторах этого производителя — прим. ТАСС). Я не ожидал, что приеду на свою первую овальную гонку в таком положении. Это невероятно. Я должен сказать большое спасибо моим инженерам, они проделали потрясающую работу, шаг за шагом улучшая машину, пробуя что-то новое. Все эти шаги делали болид лучше и лучше, и в какой-то момент он стал по-настоящему отличным».
Шварцману 25 лет, он является чемпионом «Формулы-3» (2019) и вице-чемпионом «Формулы-2» (2021). Долгое время Шварцман был членом программы развития российского автоспорта SMP Racing, но в 2022 году их сотрудничество было прекращено, и он стал выступать под израильской лицензией. С 2017 по 2024 год являлся членом академии команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари». Лучшим результатом Шварцмана в дебютном сезоне в Indycar является финиш на 18-м месте (дважды).
Гонку Indy 500 принято называть «500 миль Индианаполиса». Заезды проходят на одном из старейших автодромов США Indianapolis Motor Speedway, где трасса имеет форму овала и длина одного круга составляет 4 023 метра. Наряду с этапом «Формулы-1» в Монако и гонкой на выносливость «24 часа Ле-Мана», Indy 500 входит в «Тройную корону автоспорта». За всю историю соревнований выиграть все эти три гонки удалось только одному пилоту — англичанину Грэму Хиллу.