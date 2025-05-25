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Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за 18 миллионов доллларов

Гоночный автомобиль Ferrari F2001 Михаэля Шумахера продали на аукционе RM Sotheby’s за 18,17 миллиона долларов.

Источник: Соцсети

На этом автомобиле гонщик выступал на чемпионате мира «Формулы-1» в 2001 году, пишет The New York Times.

На проданном гоночном автомобиле Шумахер одержал победы на Гран-при в Монако и Гран-при в Венгрии в 2001 году и стал чемпионом мира. Как уточняет издание, болид стал самым дорогим автомобилем Шумахера, который был продан на аукционе.

В апреле Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, организованного Джеки Стюартом. Инициалы M.S. немец оставил с помощью супруги Коринны Шумахер.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер сейчас восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не распространяется о состоянии здоровья немца.