Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за 18 миллионов доллларов

На проданном гоночном автомобиле Шумахер одержал победы на Гран-при в Монако и Гран-при в Венгрии в 2001 году и стал чемпионом мира. Как уточняет издание, болид стал самым дорогим автомобилем Шумахера, который был продан на аукционе.