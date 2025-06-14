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Трамп может сесть за руль болида команды «Формулы-1» «Макларен» на частной практике

Ожидается, что это произойдет на трассе в Остине на следующей неделе.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может сесть за руль болида команды «Макларен», выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», во время частных тестов. Об этом в эфире телеканала Canal+ сообщил журналист Жюльен Фабро.

Ожидается, что это произойдет на трассе в Остине (штат Техас, США) на следующей неделе. О точных сроках практики не сообщается.

В мае Трамп посетил шестой этап чемпионата мира — Гран-при Майами. «Макларен» является лидером Кубка конструкторов. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри лидирует в общем зачете пилотов, второе место занимает его партнер по команде британец Ландо Норрис.