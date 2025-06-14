Трамп может сесть за руль болида команды «Формулы-1» «Макларен» на частной практике

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может сесть за руль болида команды «Макларен», выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», во время частных тестов. Об этом в эфире телеканала Canal+ сообщил журналист Жюльен Фабро.
Ожидается, что это произойдет на трассе в Остине (штат Техас, США) на следующей неделе. О точных сроках практики не сообщается.
В мае Трамп посетил шестой этап чемпионата мира — Гран-при Майами. «Макларен» является лидером Кубка конструкторов. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри лидирует в общем зачете пилотов, второе место занимает его партнер по команде британец Ландо Норрис.