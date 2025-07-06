Хюлькенберг в 239-й гонке в «Формуле-1» впервые финишировал на подиуме

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды «Кик Заубер» Нико Хюлькенберг впервые в карьере вошел в тройку лучших на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Гонщик занял третье место на 12-м этапе чемпионата мира сезона 2025 года — Гран-при Великобритании. Немцу, который стартовал с 19-й позиции, принадлежит антирекорд по числу стартов без подиума — 238. Впервые с 2012 года пилот «Заубера» вошел в тройку лучших в гонке «Формулы-1», тогда на Гран-при Японии третьим стал Камуи Кобаяси.
Первым на Гран-при Великобритании финишировал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.
В общем зачете пилотов первое место с 234 очками занимает Пиастри. Вторым идет Норрис (226 очков), третьим — нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (165). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет «Макларен» (460), второе место занимает «Феррари» (222), третье — «Мерседес» (210).
Следующий этап чемпионата мира пройдет в Бельгии с 25 по 27 июля.