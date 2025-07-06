Хюлькенберг в 239-й гонке в «Формуле-1» впервые финишировал на подиуме

Гонщик занял третье место на 12-м этапе чемпионата мира сезона 2025 года — Гран-при Великобритании. Немцу, который стартовал с 19-й позиции, принадлежит антирекорд по числу стартов без подиума — 238. Впервые с 2012 года пилот «Заубера» вошел в тройку лучших в гонке «Формулы-1», тогда на Гран-при Японии третьим стал Камуи Кобаяси.