Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии

Ну, а Пиастри рванул за Норрисом. Между напарниками было восемь секунд, при этом шины Оскара были на 15 кругов свежее. Пиастри удалось забраться в зону DRS за пять кругов до финиша, однако вот разницы по темпу для серьёзной атаки не хватило. За круг до финиша Пиастри рванул было на внутренний радиус, но в итоге просто заблокировал колёса и, к счастью, не задел машину напарника. В этот момент стало ясно — победу Норрис не отдаст! С учётом Расселла на третьей ступеньке подиума мы получили трио исключительно из обладателей моторов «Мерседес».