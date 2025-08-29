Сезон «Формулы-1» после месячной паузы возобновится этапом в Нидерландах

Четырехнедельная пауза в чемпионате подошла к концу. Борьба за титул идет между пилотами «Макларена» — австралиец Оскар Пиастри опережает британца Ландо Норриса на 9 очков, и на данном этапе сложно кого-либо из них назвать фаворитом. Интрига будет идти до самого конца чемпионата. Победитель же мирового первенства последних четырех лет нидерландец Макс Ферстаппен уступает Пиастри уже 97 очков и вряд ли сможет вклиниться в спор за титул, однако постарается навязать пилотам «Макларена» борьбу у себя на родине.