Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ферстаппен выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Для четырехкратного чемпиона мира эта победа стала третьей в нынешнем сезоне.

Источник: Reuters

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Италии. Соревнования прошли на автодроме в Монце.

Второе и третье места заняли пилоты «Макларена» — британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно. Незадолго до финиша механики «Макларена» допустили ошибку на пит-стопе Норриса, из-за чего он пропустил вперед Пиастри. После этого командный мостик по радио попросил Пиастри вернуть позицию Норрису и разрешил пилотам после бороться друг с другом. Пиастри послушался команду и пропустил вперед напарника.

Австралиец удерживает лидерство в общем зачете пилотов с 324 очками. Норрис сумел приблизиться к нему, набрав 293 балла. Четырехкратный чемпион мира Ферстаппен, который одержал третью победу в сезоне, замыкает тройку лидеров (230). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», имеющий на счету 617 очков, следом располагаются «Феррари» (280) и «Мерседес» (260).

Следующий этап пройдет с 19 по 21 сентября в Баку.