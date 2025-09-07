Ферстаппен выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Второе и третье места заняли пилоты «Макларена» — британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно. Незадолго до финиша механики «Макларена» допустили ошибку на пит-стопе Норриса, из-за чего он пропустил вперед Пиастри. После этого командный мостик по радио попросил Пиастри вернуть позицию Норрису и разрешил пилотам после бороться друг с другом. Пиастри послушался команду и пропустил вперед напарника.