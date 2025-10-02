Ричмонд
Издан приказ об опасности из-за жары на Гран-при Сингапура «Формулы-1»

18-й этап сезона 2025 года пройдет с 3 по 5 октября.

Источник: AP 2024

ТАСС, 2 октября. Первое в истории «Формулы-1» официальное распоряжение об опасности из-за жары выпущено к Гран-при Сингапура. Об этом сообщает журнал Autosport.

С 3 по 5 октября в Сингапуре пройдет 18-й этап чемпионата мира сезона 2025 года. Ожидается, что температура во время заездов будет достигать 31 градуса.

Согласно распоряжению, у команд есть два варианта действий в случае экстремальной жары: либо пилоты должны носить охлаждающие жилеты, либо автомобили должны быть оснащены дополнительным балластом с охлаждающим оборудованием. Изначально предполагалось, что жилеты с охлаждением будут обязательными, но после тестирования пилоты пожаловались, что ощущают себя в них некомфортно.

После 17 этапов лидером личного зачета является австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, имеющий в активе 324 очка. В первую тройку также входят британец Ландо Норрис («Макларен», 293 очка) и нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл», 230 очков).