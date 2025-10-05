«Макларен» в 10-й раз выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

В воскресенье британец Ландо Норрис занял третье место по итогам гонки в Сингапуре и позволил «Макларену» гарантировать титул за шесть гонок до конца сезона. На прошедшем Гран-при команде было необходимо набрать 13 очков, чтобы стать недосягаемой для соперников.