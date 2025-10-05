«Макларен» в 10-й раз выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

ТАСС, 5 октября. Британская команда «Макларен» досрочно стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года.
В воскресенье британец Ландо Норрис занял третье место по итогам гонки в Сингапуре и позволил «Макларену» гарантировать титул за шесть гонок до конца сезона. На прошедшем Гран-при команде было необходимо набрать 13 очков, чтобы стать недосягаемой для соперников.
Для «Макларена» это 10-я победа в Кубке конструкторов. Команда вышла на чистое второе место по этому показателю, обойдя «Уильямс» (9), лидирует «Феррари» с 16 титулами.