Расселл выиграл этап Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Австралиец Оскар Пиастри («Макларен») финишировал четвертым, но сохраняет лидерство в зачете пилотов с 336 очками. Следом идут Норрис (314) и Ферстаппен (273). Команда «Макларен» по итогам этапа стала недосягаемой для соперников и досрочно победила в Кубке конструкторов, набрав 650 очков. Коллектив завоевал титул за шесть гонок до конца чемпионата.