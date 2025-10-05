Расселл выиграл этап Гран-при Сингапура «Формулы-1»

ТАСС, 5 октября. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Сингапура.
Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Британец Ландо Норрис из «Макларен» замкнул тройку лучших.
Австралиец Оскар Пиастри («Макларен») финишировал четвертым, но сохраняет лидерство в зачете пилотов с 336 очками. Следом идут Норрис (314) и Ферстаппен (273). Команда «Макларен» по итогам этапа стала недосягаемой для соперников и досрочно победила в Кубке конструкторов, набрав 650 очков. Коллектив завоевал титул за шесть гонок до конца чемпионата.
Следующий этап Гран-при пройдет в Остине (штат Техас, США) с 17 по 19 октября.