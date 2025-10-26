Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики, проходящем на трассе в Мехико.
Лучший круг Норриса — 1 минута 15,585 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер на «Феррари» (отставание — 0,262 секунды). Третье время показал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,353).
В первую десятку по итогам квалификации также вошли: 4. Джордж Расселл («Мерседес», +0,448), 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл», +0,484), 6. Кими Антонелли («Мерседес», +0,532), 7. Карлос Сайнс («Уильямс», +0,586), 8. Оскар Пиастри («Макларен», +0,588), 9. Исак Хаджар (RB, +0,666), 10. Оливер Берман («Хаас», +0,874).
Гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.