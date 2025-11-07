В Бразилии стартует предпоследний в сезоне «Формулы-1» этап со спринтом

Борьба за титул накаляется. По итогам Гран-при Мексики сменился лидер чемпионата — британец Ландо Норрис на 1 очко опережает партнера по «Макларену» австралийца Оскара Пиастри, который достаточно блекло проводит последние гонки и растерял преимущество, составлявшее более 30 очков. В их спор все еще может вмешаться победитель чемпионата последних четырех сезонов нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который отстает от британца на 36 очков. Но для этого ему нужны осечки со стороны пилотов «Макларена». В Кубке конструкторов идет не менее ожесточенная борьба за второе место, которую ведут «Феррари» (356 очков), «Мерседес» (355) и «Ред Булл» (346).