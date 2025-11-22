Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ландо Норрис из команды «Макларен» стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе.
Лучший круг британца, идущего первым в зачете пилотов, составил 1 минуту 47,934 секунды. Второй результат показал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (отставание 0,323 секунды), третье место занял испанец Карлос Сайнс (+0,362).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл («Мерседес», +0,869), 5. Оскар Пиастри («Макларен», +1,027), 6. Лиам Лоусон (Racing Bulls, +1,128), 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +1,532), 8. Исак Хаджар (Racing Bulls, +1,620), 9. Шарль Леклер («Феррари», +1,938), 10. Пьер Гасли («Альпин», +3,606).
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Феррари» занял 20-е место.
В воскресенье состоится гонка Гран-при Лас-Вегаса.