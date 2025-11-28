Норрис в Катаре впервые может стать чемпионом «Формулы-1»

До завершения чемпионата остается два этапа, а победитель сезона может определиться уже в эти выходные. Лидером в Катар приехал британец Ландо Норрис из «Макларена», который опережает партнера по команде австралийца Оскара Пиастри и чемпиона последних четырех сезонов нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 24 очка. Преимущество британца могло быть и большим, если бы не дисквалификация за технические несоответствия болидов обоих пилотов «Макларена» на прошедшем Гран-при Лас-Вегаса, где Норрис одержал победу, а Пиастри финишировал четвертым. Но и нынешний запас очков британца весьма внушителен. Для завоевания первого титула в карьере ему в Катаре по итогам спринта и основной гонки необходимо набрать на два очка больше Пиастри и Ферстаппена.