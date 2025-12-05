Ферстаппен, Норрис и Пиастри в Абу-Даби определят чемпиона «Формулы-1»

В финальной гонке сезона определится чемпион 2025 года. На титул претендуют сразу три пилота — британец Ландо Норрис (408 очков) и австралиец Оскар Пиастри (392), выступающие за «Макларен», а также нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (396). В последний раз трое и более пилотов боролись за титул в последней гонке в 2010 году. Тогда на чемпионство претендовали немец Себастьян Феттель и австралиец Марк Уэббер (оба — «Ред Булл»), британец Льюис Хэмилтон («Макларен») и испанец Фернандо Алонсо («Феррари»). Победу в Абу-Даби, а вместе с ней и в чемпионате одержал Феттель, который перед последней гонкой занимал третье место в личном зачете. Наивысшие шансы на титул у Норриса, которому для успеха достаточно будет финишировать третьим.