Ландо Норрис: «От лучших болидов в истории “Ф-1” пришла к худшим. Уверен, Расселл улыбается»

«Думаю, все знают, в чем проблемы. Дело в том, что теперь мощность двигателя распределена в соотношении 50 на 50 [между ДВС и электрической составляющей] — и это не работает. Режим для прямых означает появление множества других проблем.



Перед поворотами приходится значительно снижать скорость, ты везде поднимаешь ногу с газа, чтобы убедиться, что тебе хватит мощности батареи. Если же энергии слишком много, то тебе тоже конец. Это сложно, но что есть. Как пилоту тебе неприятно управлять этой машиной — но я уверен, Джордж [Расселл] улыбается.



От лучших и самых приятных в управлении болидов в истории “Формулы-1” мы пришли к, вероятно, худшим. Это отстой — но придется жить с этим.



Я [постоянно] смотрю на руль. Вот почему я не увидел обломки [от болида Кими Антонелли] — ведь я вынужден следить за скоростью, чтобы понять, нужно ли мне в конце прямой тормозить на 30 метров раньше или на 10. И это тоже проблема. Ты вынужден смотреть на руль каждые три секунды, чтобы понять происходящее, ведь иначе все закончится вылетом с трассы», — сказал Норрис.