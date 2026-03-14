Расселл выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Китае

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на втором этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая, который проходит на автодроме в Шанхае.
Следом за ним финишировали пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон.
Также в очки по итогам гонки попали: 4. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»), 5. Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»), 6. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен»), 7. Лиам Лоусон (Великобритания, «Рейсинг Буллз»), 8. Оливер Берман (Великобритания, «Хаас»).
В воскресенье состоится гонка Гран-при Китая.
Узнать больше по теме
