Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расселл выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Китае

Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Китае.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на втором этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая, который проходит на автодроме в Шанхае.

Следом за ним финишировали пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон.

Также в очки по итогам гонки попали: 4. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»), 5. Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»), 6. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен»), 7. Лиам Лоусон (Великобритания, «Рейсинг Буллз»), 8. Оливер Берман (Великобритания, «Хаас»).

В воскресенье состоится гонка Гран-при Китая.

