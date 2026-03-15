Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Формула-1» отменила этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии

Этап в Бахрейне должен был пройти 10—12 апреля, в Саудовской Аравии — 17—19 апреля.

Источник: AP 2024

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменило этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба «Формулы-1».

В заявлении отмечается, что организация рассматривала несколько альтернативных вариантов проведения Гран-при, но в конечном итоге приняло решение не делать никаких замен.

«Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

«Бахрейн и Саудовская Аравия невероятно важны для экосистемы нашего гоночного сезона, и я с нетерпением жду возможности вернуться в оба региона, как только позволят обстоятельства. Выражаю искреннюю благодарность организаторам, нашим партнерам и коллегам по всему чемпионату за сотрудничество и конструктивный подход, который привел к этому решению», — добавил президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем.

Гран-при Бахрейна должен был пройти 10—12 апреля, этап в Саудовской Аравии — 17—19 апреля. Таким образом, после Гран-при Японии (27−29 марта) в чемпионате образуется четырехнедельная пауза. Следующий этап состоится с 1 по 3 мая в Майами (штат Флорида, США).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.