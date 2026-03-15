«Формула-1» отменила этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменило этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба «Формулы-1».
В заявлении отмечается, что организация рассматривала несколько альтернативных вариантов проведения Гран-при, но в конечном итоге приняло решение не делать никаких замен.
«Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
«Бахрейн и Саудовская Аравия невероятно важны для экосистемы нашего гоночного сезона, и я с нетерпением жду возможности вернуться в оба региона, как только позволят обстоятельства. Выражаю искреннюю благодарность организаторам, нашим партнерам и коллегам по всему чемпионату за сотрудничество и конструктивный подход, который привел к этому решению», — добавил президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем.
Гран-при Бахрейна должен был пройти
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.