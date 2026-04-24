Гран-при Турции вернется в календарь «Формулы-1»

Гран-при Турции вернется в календарь «Формулы-1» как минимум на пять лет.

Источник: AFP 2023

АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Гран-при Турции вернется в календарь «Формулы-1» как минимум на пять лет начиная с 2027 года, сообщила администрация президента республики.

Согласно релизу администрации, презентация проекта прошла в Стамбуле 24 апреля. В рамках мероприятия болид «Формулы-1» проехал по улицам города.

Трасса Istanbul Park ранее принимала этапы чемпионата в 2005—2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах. Ожидается, что возвращение гонки привлечет в Турцию ведущих пилотов и миллионы болельщиков со всего мира.

По оценкам организаторов, проведение этапа «Формулы-1» усилит туристическую привлекательность Стамбула и подчеркнет его статус одного из ключевых международных центров спорта и культуры.

«Возвращение Гран-при Турции в календарь “Формулы-1” — это победа страсти Турции и её веры в спорт. Гонки, которые будут проходить в Istanbul Park как минимум в течение следующих пяти лет, укрепят позиции Стамбула в мире и покажут, что наша страна является безопасным убежищем в регионе», — приводит администрация слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.