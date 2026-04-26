Фернандо Алонсо: готов помогать Aston Martin настолько, насколько смогу

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот команды Aston Martin Aramco Honda Фернандо Алонсо в интервью RacingNews365 высказался об опасениях по поводу тяжёлого сезона для британской «конюшни».
«Мы все хотим побеждать. В этом году нас 22 гонщика. Победит один, а остальные 21 будут переживать непростой сезон. Потому что для меня финишировать третьим, пятым или 17-м уже почти без разницы. Старт получился неидеальным, но это первый год сотрудничества “Астон Мартин” и “Хонды”. Мы должны пройти через этот этап, и я готов помогать настолько, насколько смогу», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
44-летний испанец выступает за «Астон Мартин» с сезона-2023. В текущем сезоне-2026 «Королевских гонок» Алонсо не набрал ни одного очка за четыре прошедших этапа, дважды сойдя с дистанции, занимая 21-е место в таблице общего зачёта.
Британская команда, за которую, помимо Алонсо, выступает также канадский гонщик Лэнс Стролл, идёт на одиннадцатой позиции в таблице Кубка конструкторов, не имея набранных баллов.
3 октября 2025 года Алонсо, отвечая на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры, заявил, что ставит интересы команды выше своих собственных. Также титулованный гонщик добавил, что доволен своей карьерой и количеством лет, проведённых в «Формуле-1».