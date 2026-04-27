Первый за 20 лет аргентинский пилот «Формулы-1» проехал по Буэнос-Айресу

Первый за 20 лет аргентинский пилот «Формулы-1» проехал по улицам Буэнос-Айреса.

Источник: AP 2024

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр — РИА Новости. Сотни тысяч человек из разных провинций Аргентины собрались в центре Буэнос-Айреса у импровизированного трека, на котором несколько заездов сделал аргентинский пилот «Формулы-1» Франко Колапинто, передает корреспондент РИА Новости.

Автогонщик, которому в мае 2026 года исполнится 23 года, начал свою карьеру в «Формуле-1» в 2024 году. До него в чемпионате последний раз участвовал аргентинец Гастон Массакане в 2000—2001 годах.

В Буэнос-Айресе Колапинто проехался по улицам на различных гоночных авто, в том числе на реплике Mercedes-Benz W196, на котором в 50-х годах выступал знаменитый аргентинский автогонщик Хуан Мануэль Фанхио, выигравший пять чемпионских титулов.

«Это исторический момент для Колапинто и для аргентинцев, у которых появился новый пилот “Формулы-1”. Для молодежи и его сверстников он показал, что иллюзии становятся реальностью», — сказал РИА Новости житель Буэнос-Айреса Карлос, пришедший посмотреть на заезд со всей семьёй.

«Авто и мотогонки являются одним из самых популярных видов спорта в Аргентине, они уступают, разве что, футболу. Для нас честь видеть аргентинца в рядах “Формулы-1”. Было бы здорово, если бы однажды эти соревнования снова провели в Аргентине», — отметил, в свою очередь, Родриго, с раннего утра приехавший на трек.

Столица Аргентины в настоящее время ведёт переговоры о том, чтобы соревнования «Формулы-1» вернулись на улицы города. Последний заезд там прошел в 1998 году.