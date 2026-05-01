Сезон «Формулы-1» после 5-недельной паузы возобновляется в Майами

Вынужденная пауза в календаре образовалась после отмены Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Майами — стартует в пятницу. Данный этап станет вторым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Сезон возобновляется после вынужденной пятинедельной паузы, которая образовалась после отмены Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии. Первые три гонки чемпионата прошли при подавляющем преимуществе «Мерседеса». Первый этап выиграл британец Джордж Расселл, два последующих — итальянец Кими Антонелли, который и является лидером сезона (72 очка), опережая партнера по команде на 9 баллов. Следом за ними располагаются пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер (49) и британец Льюис Хэмилтон (41). Постепенно набирают форму обладатель Кубка конструкторов последних двух лет «Макларен». Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис располагается на пятой строчке (25) в личном зачете, австралиец Оскар Пиастри — на шестой (21).

Гран-при Майами появился в календаре «Формулы-1» в 2022 году. Длина трассы составляет 5,41 км, круг включает 19 поворотов, 3 прямые. Максимальная расчетная скорость — 320 км/ч. Первые две гонки в Майами выиграл четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, в последующих двух побеждали Норрис (2024) и Пиастри (2025). В нынешнем сезоне в США пройдут три этапа: в октябре гонку примет Остин, а в ноябре — Лас-Вегас.

В пятницу пройдут свободная практика (19:00 мск), которая будет длиться полтора часа вместо привычных 60 минут, и квалификация к спринтерской гонке (23:30 мск). В субботу состоятся спринт (19:00 мск) и квалификация (23:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (23:00 мск).

