Фернандо Алонсо хочет выиграть «Дакар»

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что хочет однажды выиграть ралли-марафон «Дакар».

«Если я продолжу выступать в “Формуле-1”, думаю, новый сезон будет лучше, чем этот, учитывая, что проект находится на втором году реализации. Если я закончу, то буду участвовать в других сериях. Как я уже много раз говорил, “Дакар” — это вполне реальная возможность. Однажды я смогу стать победителем в гонках на выносливость, “Формуле-1” и ралли-кроссе. Это, вероятно, будет беспрецедентным достижением, и это очень привлекательно», — пприводит PlanetF1 слова Алонсо.

44-летний Алонсо является самым опытным гонщиком в «Формуле-1». На его счету более 400 стартов в гонках за карьеру, начавшуюся в 2001 году.

В 2020 году Алонсо участвовал в «Дакаре» за команду «Тойота». Несмотря на двойной переворот на одном из этапов, он завершил гонку на 13-м месте в общем зачете.