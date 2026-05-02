Фернандо Алонсо рассказал, что будет делать после завершения карьеры гонщика

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры пилота. 44-летний испанец имеет действующий контракт с «Астон Мартин» до конца этого сезона.
«Когда я закончу карьеру в “Формуле-1”, я так или иначе продолжу гонки. В будущем я по-прежнему буду связан с командой в другой роли, так что в любом случае я спокоен. В некотором смысле, останусь активным участником гонок, когда закончу карьеру пилота», — сказал Алонсо в интревью PlanetF1.
Алонсо является самым опытным гонщиком в «Формуле-1». На его счету более 400 стартов в гонках за карьеру, начавшуюся в 2001 году.