Умер бывший пилот «Формулы-1», четырехкратный чемпион Паралимпиад Дзанарди

Дзанарди выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с 1991 по 1994 год и в 1999 году. Он был пилотом команд «Уильямс», «Лотус», «Джордан». В 2001 году в гонках серии CART итальянец попал в аварию, после чего ему ампутировали обе ноги ниже колена. Позднее Дзанарди стал участвовать в соревнованиях по велоспорту и выиграл по две золотые медали на Паралимпиадах 2012 и 2016 годов. Также на этих Играх он завоевал по одной серебряной медали.