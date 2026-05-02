Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший пилот «Формулы-1», четырехкратный чемпион Паралимпиад Дзанарди

Ему было 59 лет.

Источник: AP 2024

РИМ, 2 мая. /ТАСС/. Бывший пилот «Формулы-1», четырехкратный победитель Паралимпийских игр итальянец Алекс Дзанарди умер на 60-м году жизни. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Причины смерти не сообщаются.

Дзанарди выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» с 1991 по 1994 год и в 1999 году. Он был пилотом команд «Уильямс», «Лотус», «Джордан». В 2001 году в гонках серии CART итальянец попал в аварию, после чего ему ампутировали обе ноги ниже колена. Позднее Дзанарди стал участвовать в соревнованиях по велоспорту и выиграл по две золотые медали на Паралимпиадах 2012 и 2016 годов. Также на этих Играх он завоевал по одной серебряной медали.