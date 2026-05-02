Болид Хюлькенберга загорелся перед спринтом на этапе Гран-при «Формулы-1»

Пилот не пострадал, но не смог принять участие в гонке.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Болид немецкого пилота команды «Ауди» Нико Хюлькенберга загорелся перед спринтерской гонкой в рамках четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Майами. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Инцидент случился по пути на стартовую решетку. Сам пилот не пострадал, однако не смог принять участие в спринте.

Спринтерская гонка проходит в эти минуты. Позднее в субботу состоится квалификация (23:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (23:00 мск).