Болид Хюлькенберга загорелся перед спринтом на этапе Гран-при «Формулы-1»

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Болид немецкого пилота команды «Ауди» Нико Хюлькенберга загорелся перед спринтерской гонкой в рамках четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Майами. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».