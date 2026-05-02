Норрис выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Майами «Формулы-1»

Вторым стал Оскар Пиастри, третьим — Шарль Леклер.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Майами.

Второе место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри. Третьим стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Ранее ТАСС сообщал, что болид немецкого пилота команды «Ауди» Нико Хюлькенберга загорелся перед спринтом. Гонщик не смог принять участие в гонке.

Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится 3 мая.