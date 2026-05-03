Старт Гран-при Майами перенесен на более раннее время

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила о переносе времени старта Гран-при Майами.

Изначально гонка «Формулы-1» в воскресенье, 3 мая, была запланирована на 23:00 по московскому времени, однако из-за неблагоприятного прогноза погоды во второй половине дня в Майами ее решили провести раньше, чтобы свести к минимуму возможное влияние погоды на заезд и обеспечить безопасность гонщиков, болельщиков, команд и сотрудников. Таким образом, Гран-при стартует в 20:00 (мск).

«После совещания, прошедшего с участием ФИА, FOM и промоутеров Гран-при Майами, принято решение перенести старт гонки на 13:00 по местному времени в связи с прогнозом погоды, согласно которому ожидаются сильные ливни во второй половине дня», — говорится в заявлении ФИА.

Также на более раннее время перенесен старт воскресной гонки «Формулы-2».

Квалификацию на этапе «Ф-1» в Майами выиграл пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — Шарль Леклер из «Феррари».

