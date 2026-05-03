Старт Гран-при Майами перенесен на более раннее время

Изначально гонка «Формулы-1» в воскресенье, 3 мая, была запланирована на 23:00 по московскому времени, однако из-за неблагоприятного прогноза погоды во второй половине дня в Майами ее решили провести раньше, чтобы свести к минимуму возможное влияние погоды на заезд и обеспечить безопасность гонщиков, болельщиков, команд и сотрудников. Таким образом, Гран-при стартует в 20:00 (мск).