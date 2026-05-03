«Формула-1» перенесла гонку Гран-при Майами из-за сильных ливней

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Начало гонки Гран-при Майами «Формулы-1» перенесено из-за погодных условий, сообщается на странице организации в соцсети Х.
Гонка должна была стартовать в 23:00 мск, но из-за прогноза сильных ливней было принято решение начать заезд в 20:00 мск.
«По итогам переговоров между Международной автомобильной федерацией (FIA), “Формулой-1” и организаторами гонки в Майами было принято решение перенести старт гонки в связи с прогнозом погоды, согласно которому во второй половине дня, ближе к первоначально запланированному времени старта гонки, ожидаются сильные ливни», — говорится в заявлении.
С первой позиции в гонке стартует пилот «Мерседеса» итальянец Кими Антонелли. В 2025 году победителем Гран-при Майами стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена».