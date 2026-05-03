Результат напарника Ферстаппена в квалификации «Ф-1» в Майами аннулировали

Результат пилота «Ред Булл» Хаджара в квалификации к Гран-при Майами аннулирован.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Результат пилота «Ред Булл» Исака Хаджара в квалификации Гран-при Майами «Формулы-1» аннулирован, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Решение о дисквалификации времени француза в квалификации было принято из-за несоответствия регламенту боковых дефлекторов, которые выступали на 2 мм за пределы контрольного объема. В «Ред Булл» признали нарушение.

«Мы допустили ошибку и уважаем решение стюардов. Эта ошибка не была намеренной и не дала нам никакого преимущества в скорости. Мы извлечем уроки из этого инцидента и оценим наши процессы, чтобы понять, как это произошло, и принять меры, которые позволят исключить повторение подобного. Как команда мы приносим извинения Исаку, а также нашим болельщикам и партнерам. Сегодня мы получили тяжелый урок, но будем двигаться дальше. Сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы превратить обнадеживающее выступление в субботу в сильный результат в гонке сегодня днем», — заявил руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис.

По результатам субботней квалификации Хаджар должен был стартовать девятым, но из-за дисквалификации опустился в конец стартовой решетки.

Гонка Гран-при Майами пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.