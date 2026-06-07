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Ким Кардашьян впервые появилась в паддоке «Формулы-1», поддержав Хэмилтона на Гран-при Монако

Американская актриса и предприниматель Ким Кардашьян впервые посетила паддок «Формулы-1», чтобы поддержать своего возлюбленного, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, на квалификации Гран-при Монако.

Американская актриса и предприниматель Ким Кардашьян впервые посетила паддок «Формулы-1», чтобы поддержать своего возлюбленного, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, на квалификации Гран-при Монако.

Отношения 41-летнего семикратного чемпиона мира и 45-летней звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», судя по всему, начались в начале 2026 года. На этой неделе Кардашьян сделала их роман «официальным в соцсети», а ее появление в Монте-Карло стало первым визитом на объект «Формулы-1» с тех пор, как пара начала встречаться.

Хэмилтон занял третье место в квалификации Гран-при Монако.

Старт основной запланирован на 16.00 в воскресенье, 7 июня.

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