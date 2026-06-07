Ким Кардашьян впервые появилась в паддоке «Формулы-1», поддержав Хэмилтона на Гран-при Монако

Отношения 41-летнего семикратного чемпиона мира и 45-летней звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», судя по всему, начались в начале 2026 года. На этой неделе Кардашьян сделала их роман «официальным в соцсети», а ее появление в Монте-Карло стало первым визитом на объект «Формулы-1» с тех пор, как пара начала встречаться.