Чемпион «Формулы-1» сошел с гонки в тысячном Гран-при McLaren

Действующий чемпион Ландо Норрис не смог финишировать на Гран-при Монако, который стал для его команды McLaren тысячным в «Формуле-1».
Норрис сошел на 45-м круге из-за проблем с силовой установкой. Он сошел по ходу второй гонки подряд.
Также гонку досрочно закончили Макс Ферстаппен (Red Bull), Валттери Боттас (Cadillac), Шарль Леклер (Ferrari), Оливер Берман (Haas) и Лэнс Стролл (Aston Martin).
Для McLaren эта гонка была тысячной в чемпионате — в первом Гран-при в своей истории в 1966 году в Монако за рулем болида был основатель команды Брюс Макларен. С тех пор McLaren 10 раз завоевала Кубок конструкторов, ее пилоты 13 раз взяли чемпионские титулы и одержали победы на 203 Гран-при.