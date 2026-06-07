Чемпион «Формулы-1» сошел с гонки в тысячном Гран-при McLaren

Для McLaren эта гонка была тысячной в чемпионате — в первом Гран-при в своей истории в 1966 году в Монако за рулем болида был основатель команды Брюс Макларен. С тех пор McLaren 10 раз завоевала Кубок конструкторов, ее пилоты 13 раз взяли чемпионские титулы и одержали победы на 203 Гран-при.