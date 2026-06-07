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19-летний пилот Mercedes выиграл пятую гонку «Формулы-1» подряд

Антонелли выиграл пятую гонку подряд, финишировав первым в Монте-Карло. Второе место у Хэмилтона, третье у Хаджара. Гонку не смогли завершить семь пилотов. Антонелли стал самым молодым победителем Гран-при Монако.

Источник: Getty Images

Итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем Гран-при Монако «Формулы-1», который прошел на городской трассе Монте-Карло. Для 19-летнего итальянца это пятая победа подряд.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон (Ferrari), третье место занял Исак Хаджар (Red Bull).

Антонелли стал самым молодым победителем Гран-при Монако, побив рекорд Хэмилтона 2008 года (тому было 23 года).

Действующий чемпион Ландо Норрис (McLaren) не смог финишировать второй раз подряд. Макс Ферстаппен из Red Bull сошел еще на первом круге, также досрочно выбыли Валттери Боттас (Cadillac), Оливер Берман (Haas), Карлос Сайнс (Williams) и врезавшиеся в ограждения Лэнс Стролл (Aston Martin) и Шарль Леклер (Ferrari). После аварии Леклера гонку остановили красными флагами.

Лидером чемпионата после шести гонок остается Антонелли, он опережает Хэмилтона на 66 очков. В Кубке конструкторов лидирует Mercedes.

Следующая гонка пройдет на автодроме Каталунья в провинции Барселона 14 июня.

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