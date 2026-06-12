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В Испании стартует седьмой этап сезона «Формулы-1»

Заезды пройдут в Барселоне.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Программа седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Барселоны-Каталонии — стартует в пятницу.

Чемпионат проходит при подавляющем преимуществе Кими Антонелли из «Мерседеса». 19-летний итальянец выиграл последние пять гонок и в личном зачете опережает ближайшего преследователя — британца Льюиса Хэмилтона из «Ферарри» — уже на 66 очков. На 2 очка от семикратного чемпиона мира отстает его соотечественник и партнер Антонелли по «Мерседесу» Джордж Расселл, который на последних двух этапах не смог набрать очков. При этом он выиграл первую гонку сезона, и многие называли его главным претендентом на титул.

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года, до нынешнего сезона гонка проводилась в ранге Гран-при Испании, однако теперь этот статус перешел к городской трассе в Мадриде, которая примет соревнование в сентябре. Автодром «Барселона-Каталунья» строился по проекту Луиса Переса-Салы, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов — 7 левых и 9 правых. Стартовая прямая протяженностью 1 047 метров является самым длинным скоростным отрезком трассы.

Рекордсменами по числу побед в Барселоне являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, на счету которых по шесть выигрышей. Среди действующих пилотов здесь также побеждали нидерландец Макс Ферстаппен (2016, 2022, 2023, 2024), испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013) и австралиец Оскар Пиастри (2025).

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (16:00 мск).

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