В Испании стартует седьмой этап сезона «Формулы-1»

Чемпионат проходит при подавляющем преимуществе Кими Антонелли из «Мерседеса». 19-летний итальянец выиграл последние пять гонок и в личном зачете опережает ближайшего преследователя — британца Льюиса Хэмилтона из «Ферарри» — уже на 66 очков. На 2 очка от семикратного чемпиона мира отстает его соотечественник и партнер Антонелли по «Мерседесу» Джордж Расселл, который на последних двух этапах не смог набрать очков. При этом он выиграл первую гонку сезона, и многие называли его главным претендентом на титул.