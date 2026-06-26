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В Австрии стартует восьмой этап сезона «Формулы-1»

Заезды пройдут на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

Источник: AP 2024

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Австрии — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме «Ред Булл Ринг».

На прошлом этапе в испанской Барселоне британцу Льюису Хэмилтону из «Феррари» удалось остановить победную поступь «Мерседеса» и его пилота итальянца Кими Антонелли, на счету которых было шесть и пять побед подряд соответственно. Семикратный чемпион мира в последних гонках набрал отличную форму и вполне может составить конкуренцию итальянцу в борьбе за титул. Сейчас он отстает от него на 41 очко и опережает на 9 баллов его партнера по команде британца Джорджа Расселла.

Гран-при Австрии вернулся в календарь «Формулы-1» в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), финн Валттери Боттас (2017, 2020), нидерландец Макс Ферстаппен (2018, 2019, 2021, 2023), монегаск Шарль Леклер (2022), Расселл (2024) и британец Ландо Норрис (2025). В рамках Гран-при Штирии в Австрии выигрывали Хэмилтон (2020) и Ферстаппен (2021).

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (16:00 мск).

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