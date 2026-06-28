Расселл стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Австрии.
Второе место занял нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Четырехкратный чемпион мира показал свой лучший результат в текущем сезоне. Третьим финишировал лидер общего зачета итальянец Кими Антонелли («Мерседес»).
Расселл благодаря победе вышел на второе место в общем зачете чемпионата, набрав 131 очко. Он отстает от Антонелли на 40 баллов. Тройку замыкает британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (125 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (302 очка), в топ-3 также идут «Феррари» (204) и «Макларен» (159).
Девятый этап чемпионата мира состоится в Великобритании с 3 по 5 июля.