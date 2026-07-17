В Бельгии стартует 10-й этап сезона «Формулы-1»

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Программа 10-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Бельгии — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на трассе «Спа-Франкоршам».
Преимущество итальянца Кими Антонелли понемногу сходит на нет. Пилот «Мерседеса» в последних трех гонках испытывал определенные сложности с надежностью болида и смог набрать не так много очков, тогда как его основные преследователи — партнер по команде британец Джордж Расселл и его соотечественник Льюис Хэмилтон из «Феррари» — показывали стабильные результаты и смогли сократить отставание от итальянца до 25 и 32 очков соответственно.
Бельгийская трасса «Спа-Франкоршам» считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Украшением автодрома можно назвать связку поворотов «Красная вода». Трасса достаточно скоростная, на ней практически нет препятствий для обгона соперников, а резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.
Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является немец Михаэль Шумахер (6). По пять побед на счету бразильца Айртона Сенны и Хэмилтона. Из действующих пилотов в Спа также побеждали нидерландец Макс Ферстаппен (3), монегаск Шарль Леклер (1) и австралиец Оскар Пиастри (1).
Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).