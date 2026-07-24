«Формула-1» проведет этап в Венгрии перед месячной паузой в чемпионате

Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших гонщиков планеты. Однако трасса под Будапештом постоянно подвергается критике. Гонки здесь получаются одними из самых скучных. Рекордсменом по победам в Венгрии является семикратный чемпион мира Хэмилтон, который финишировал здесь первым восемь раз (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Из действующих пилотов в Венгрии также побеждали нидерландец Макс Ферстаппен (2022, 2023), испанец Фернандо Алонсо (2003), француз Эстебан Окон (2021), австралиец Оскар Пиастри (2024) и британец Ландо Норрис (2025).