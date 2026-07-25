Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Венгрии «Формулы-1»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии, который проходит на трассе «Хунгароринг».
Норрис проехал свой лучший круг за 1 минуту 17,939 секунды. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (+0,117). Третье время показал итальянец Кими Антонелли (+0,129) из «Мерседес».
Сессия прерывалась красными флагами из-за задымления тормозов у мексиканца Серхио Переса из «Кадиллака».
Позднее в субботу пройдет квалификация к воскресной гонке.
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