Действующий чемпион «Формулы-1» выиграл первую в сезоне квалификацию

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при Венгрии, 11-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1».
Для 26-летнего гонщика, действующего чемпиона «Формулы-1», это первый поул в сезоне и 17-й в карьере.
Второй результат в квалификации показал семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (Ferrari), третий — монегаск Шарль Леклер (Ferrari).
Лидер сезона, итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли, стал четвертым.
В общем зачете у Антонелли 204 очка, на втором месте Хэмилтон (159), на третьем — партнер Антонелли по команде британец Джордж Расселл (154).
Гонка Гран-при Венгрии пройдет 26 июля, начало — в 16:00 мск.
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