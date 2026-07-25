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Действующий чемпион «Формулы-1» выиграл первую в сезоне квалификацию

Ландо Норрис выиграл поул на Гран-при Венгрии, 11-м в сезоне этапе.

Источник: Getty Images

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при Венгрии, 11-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1».

Для 26-летнего гонщика, действующего чемпиона «Формулы-1», это первый поул в сезоне и 17-й в карьере.

Второй результат в квалификации показал семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (Ferrari), третий — монегаск Шарль Леклер (Ferrari).

Лидер сезона, итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли, стал четвертым.

В общем зачете у Антонелли 204 очка, на втором месте Хэмилтон (159), на третьем — партнер Антонелли по команде британец Джордж Расселл (154).

Гонка Гран-при Венгрии пройдет 26 июля, начало — в 16:00 мск.

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